Dövizler / MISL
MISL: First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace &
40.95 USD 0.14 (0.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MISL fiyatı bugün 0.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.85 ve Yüksek fiyatı olarak 40.97 aralığında işlem gördü.
First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace & hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MISL haberleri
Günlük aralık
40.85 40.97
Yıllık aralık
26.46 40.97
- Önceki kapanış
- 40.81
- Açılış
- 40.86
- Satış
- 40.95
- Alış
- 41.25
- Düşük
- 40.85
- Yüksek
- 40.97
- Hacim
- 18
- Günlük değişim
- 0.34%
- Aylık değişim
- 4.73%
- 6 aylık değişim
- 36.23%
- Yıllık değişim
- 28.81%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
- Açıklanan
- 0.800 M
- Beklenti
- 0.692 M
- Önceki
- 0.664 M
14:00
USD
- Açıklanan
- 20.5%
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -1.8%
14:30
USD
- Açıklanan
- -0.607 M
- Beklenti
- -2.631 M
- Önceki
- -9.285 M
14:30
USD
- Açıklanan
- 0.177 M
- Beklenti
- -0.329 M
- Önceki
- -0.296 M
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.724%