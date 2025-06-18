FiyatlarBölümler
Dövizler / MISL
MISL: First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace &

40.95 USD 0.14 (0.34%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MISL fiyatı bugün 0.34% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.85 ve Yüksek fiyatı olarak 40.97 aralığında işlem gördü.

First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace & hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
40.85 40.97
Yıllık aralık
26.46 40.97
Önceki kapanış
40.81
Açılış
40.86
Satış
40.95
Alış
41.25
Düşük
40.85
Yüksek
40.97
Hacim
18
Günlük değişim
0.34%
Aylık değişim
4.73%
6 aylık değişim
36.23%
Yıllık değişim
28.81%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%