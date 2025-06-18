Währungen / MISL
MISL: First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace &
40.86 USD 0.05 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MISL hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.86 bis zu einem Hoch von 40.86 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace & -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MISL News
- Should You Invest in the First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF (MISL)?
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- How To Gain Index Traction In Defense
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Industrial Sector Looks To Gain On AI Data Centre Demand
- Israel Takes On Iran – Is It Time For Defense Stocks And ETFs?
Tagesspanne
40.86 40.86
Jahresspanne
26.46 40.91
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.81
- Eröffnung
- 40.86
- Bid
- 40.86
- Ask
- 41.16
- Tief
- 40.86
- Hoch
- 40.86
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.12%
- Monatsänderung
- 4.50%
- 6-Monatsänderung
- 35.93%
- Jahresänderung
- 28.53%
