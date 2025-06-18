KurseKategorien
MISL: First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace &

40.86 USD 0.05 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MISL hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.86 bis zu einem Hoch von 40.86 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace & -Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
40.86 40.86
Jahresspanne
26.46 40.91
Vorheriger Schlusskurs
40.81
Eröffnung
40.86
Bid
40.86
Ask
41.16
Tief
40.86
Hoch
40.86
Volumen
1
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
4.50%
6-Monatsänderung
35.93%
Jahresänderung
28.53%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%