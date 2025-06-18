Валюты / MISL
MISL: First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace &
40.86 USD 0.05 (0.12%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MISL за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.86, а максимальная — 40.86.
Следите за динамикой First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace & . Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
40.86 40.86
Годовой диапазон
26.46 40.91
- Предыдущее закрытие
- 40.81
- Open
- 40.86
- Bid
- 40.86
- Ask
- 41.16
- Low
- 40.86
- High
- 40.86
- Объем
- 1
- Дневное изменение
- 0.12%
- Месячное изменение
- 4.50%
- 6-месячное изменение
- 35.93%
- Годовое изменение
- 28.53%
