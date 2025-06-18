通貨 / MISL
MISL: First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace &
40.86 USD 0.05 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MISLの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり40.86の安値と40.86の高値で取引されました。
First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace & ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MISL News
1日のレンジ
40.86 40.86
1年のレンジ
26.46 40.91
- 以前の終値
- 40.81
- 始値
- 40.86
- 買値
- 40.86
- 買値
- 41.16
- 安値
- 40.86
- 高値
- 40.86
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 4.50%
- 6ヶ月の変化
- 35.93%
- 1年の変化
- 28.53%
24 9月, 水曜日
14:00
USD
- 実際
- 0.800 M
- 期待
- 0.692 M
- 前
- 0.664 M
14:00
USD
- 実際
- 20.5%
- 期待
- 7.9%
- 前
- -1.8%
14:30
USD
- 実際
- -0.607 M
- 期待
- -2.631 M
- 前
- -9.285 M
14:30
USD
- 実際
- 0.177 M
- 期待
- -0.329 M
- 前
- -0.296 M
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.724%