货币 / MISL
MISL: First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace &
40.86 USD 0.05 (0.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MISL汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点40.86和高点40.86进行交易。
关注First Trust Exchange-Traded Fund First Trust Indxx Aerospace & 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MISL新闻
日范围
40.86 40.86
年范围
26.46 40.91
- 前一天收盘价
- 40.81
- 开盘价
- 40.86
- 卖价
- 40.86
- 买价
- 41.16
- 最低价
- 40.86
- 最高价
- 40.86
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- 4.50%
- 6个月变化
- 35.93%
- 年变化
- 28.53%
24 九月, 星期三
14:00
USD
- 实际值
- 0.800 M
- 预测值
- 0.692 M
- 前值
- 0.664 M
14:00
USD
- 实际值
- 20.5%
- 预测值
- 7.9%
- 前值
- -1.8%
14:30
USD
- 实际值
- -0.607 M
- 预测值
- -2.631 M
- 前值
- -9.285 M
14:30
USD
- 实际值
- 0.177 M
- 预测值
- -0.329 M
- 前值
- -0.296 M
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 3.724%