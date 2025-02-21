Moedas / MDRR
MDRR: Medalist Diversified REIT Inc
13.01 USD 1.13 (7.99%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MDRR para hoje mudou para -7.99%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.01 e o mais alto foi 13.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Medalist Diversified REIT Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
13.01 13.15
Faixa anual
9.55 15.00
- Fechamento anterior
- 14.14
- Open
- 13.15
- Bid
- 13.01
- Ask
- 13.31
- Low
- 13.01
- High
- 13.15
- Volume
- 5
- Mudança diária
- -7.99%
- Mudança mensal
- 0.08%
- Mudança de 6 meses
- 3.01%
- Mudança anual
- 8.33%
