MDRR: Medalist Diversified REIT Inc
13.77 USD 0.40 (2.82%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MDRR hat sich für heute um -2.82% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.77 bis zu einem Hoch von 13.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die Medalist Diversified REIT Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MDRR News
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Meta Platforms, Alibaba Group and Medalist Diversified REIT
- Top Stock Reports for NVIDIA, Meta Platforms & Alibaba
- Ex-Dividend Date Nearing for These 9 Stocks – Week of July 7, 2025 - TipRanks.com
- Medalist Diversified REIT declares $0.0675 quarterly dividend
- Medalist Diversified REIT CEO Kavanaugh buys $47 in stock
- Medalist Diversified REIT CFO purchases shares totaling $1,139
- The State Of REITs: May 2025 Edition
- The State Of REITs: February 2025 Edition
Tagesspanne
13.77 13.77
Jahresspanne
9.55 15.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.17
- Eröffnung
- 13.77
- Bid
- 13.77
- Ask
- 14.07
- Tief
- 13.77
- Hoch
- 13.77
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- -2.82%
- Monatsänderung
- 5.92%
- 6-Monatsänderung
- 9.03%
- Jahresänderung
- 14.65%
