MDRR: Medalist Diversified REIT Inc
13.01 USD 1.13 (7.99%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MDRR de hoy ha cambiado un -7.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.01, mientras que el máximo ha alcanzado 13.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Medalist Diversified REIT Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDRR News
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Meta Platforms, Alibaba Group and Medalist Diversified REIT
- Top Stock Reports for NVIDIA, Meta Platforms & Alibaba
- Ex-Dividend Date Nearing for These 9 Stocks – Week of July 7, 2025 - TipRanks.com
- Medalist Diversified REIT declares $0.0675 quarterly dividend
- Medalist Diversified REIT CEO Kavanaugh buys $47 in stock
- Medalist Diversified REIT CFO purchases shares totaling $1,139
- The State Of REITs: May 2025 Edition
- The State Of REITs: February 2025 Edition
Rango diario
13.01 13.15
Rango anual
9.55 15.00
- Cierres anteriores
- 14.14
- Open
- 13.15
- Bid
- 13.01
- Ask
- 13.31
- Low
- 13.01
- High
- 13.15
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -7.99%
- Cambio mensual
- 0.08%
- Cambio a 6 meses
- 3.01%
- Cambio anual
- 8.33%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B