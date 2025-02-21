FiyatlarBölümler
MDRR
MDRR: Medalist Diversified REIT Inc

13.77 USD 0.40 (2.82%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MDRR fiyatı bugün -2.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.77 ve Yüksek fiyatı olarak 13.77 aralığında işlem gördü.

Medalist Diversified REIT Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
13.77 13.77
Yıllık aralık
9.55 15.00
Önceki kapanış
14.17
Açılış
13.77
Satış
13.77
Alış
14.07
Düşük
13.77
Yüksek
13.77
Hacim
1
Günlük değişim
-2.82%
Aylık değişim
5.92%
6 aylık değişim
9.03%
Yıllık değişim
14.65%
