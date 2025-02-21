クォートセクション
通貨 / MDRR
MDRR: Medalist Diversified REIT Inc

14.17 USD 1.16 (8.92%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MDRRの今日の為替レートは、8.92%変化しました。日中、通貨は1あたり14.17の安値と14.17の高値で取引されました。

Medalist Diversified REIT Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
14.17 14.17
1年のレンジ
9.55 15.00
以前の終値
13.01
始値
14.17
買値
14.17
買値
14.47
安値
14.17
高値
14.17
出来高
1
1日の変化
8.92%
1ヶ月の変化
9.00%
6ヶ月の変化
12.19%
1年の変化
17.99%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K