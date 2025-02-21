通貨 / MDRR
MDRR: Medalist Diversified REIT Inc
14.17 USD 1.16 (8.92%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MDRRの今日の為替レートは、8.92%変化しました。日中、通貨は1あたり14.17の安値と14.17の高値で取引されました。
Medalist Diversified REIT Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
14.17 14.17
1年のレンジ
9.55 15.00
- 以前の終値
- 13.01
- 始値
- 14.17
- 買値
- 14.17
- 買値
- 14.47
- 安値
- 14.17
- 高値
- 14.17
- 出来高
- 1
- 1日の変化
- 8.92%
- 1ヶ月の変化
- 9.00%
- 6ヶ月の変化
- 12.19%
- 1年の変化
- 17.99%
