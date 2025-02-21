КотировкиРазделы
MDRR: Medalist Diversified REIT Inc

14.14 USD 0.70 (5.21%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MDRR за сегодня изменился на 5.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.44, а максимальная — 14.16.

Следите за динамикой Medalist Diversified REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
13.44 14.16
Годовой диапазон
9.55 15.00
Предыдущее закрытие
13.44
Open
13.44
Bid
14.14
Ask
14.44
Low
13.44
High
14.16
Объем
32
Дневное изменение
5.21%
Месячное изменение
8.77%
6-месячное изменение
11.96%
Годовое изменение
17.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.