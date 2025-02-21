Валюты / MDRR
MDRR: Medalist Diversified REIT Inc
14.14 USD 0.70 (5.21%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MDRR за сегодня изменился на 5.21%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.44, а максимальная — 14.16.
Следите за динамикой Medalist Diversified REIT Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Meta Platforms, Alibaba Group and Medalist Diversified REIT
- Top Stock Reports for NVIDIA, Meta Platforms & Alibaba
- Ex-Dividend Date Nearing for These 9 Stocks – Week of July 7, 2025 - TipRanks.com
- Medalist Diversified REIT declares $0.0675 quarterly dividend
- Medalist Diversified REIT CEO Kavanaugh buys $47 in stock
- Medalist Diversified REIT CFO purchases shares totaling $1,139
- The State Of REITs: May 2025 Edition
- The State Of REITs: February 2025 Edition
Дневной диапазон
13.44 14.16
Годовой диапазон
9.55 15.00
- Предыдущее закрытие
- 13.44
- Open
- 13.44
- Bid
- 14.14
- Ask
- 14.44
- Low
- 13.44
- High
- 14.16
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- 5.21%
- Месячное изменение
- 8.77%
- 6-месячное изменение
- 11.96%
- Годовое изменение
- 17.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.