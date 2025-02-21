货币 / MDRR
MDRR: Medalist Diversified REIT Inc
13.01 USD 1.13 (7.99%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MDRR汇率已更改-7.99%。当日，交易品种以低点13.01和高点13.15进行交易。
关注Medalist Diversified REIT Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MDRR新闻
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Meta Platforms, Alibaba Group and Medalist Diversified REIT
- Top Stock Reports for NVIDIA, Meta Platforms & Alibaba
- Ex-Dividend Date Nearing for These 9 Stocks – Week of July 7, 2025 - TipRanks.com
- Medalist Diversified REIT declares $0.0675 quarterly dividend
- Medalist Diversified REIT CEO Kavanaugh buys $47 in stock
- Medalist Diversified REIT CFO purchases shares totaling $1,139
- The State Of REITs: May 2025 Edition
- The State Of REITs: February 2025 Edition
日范围
13.01 13.15
年范围
9.55 15.00
- 前一天收盘价
- 14.14
- 开盘价
- 13.15
- 卖价
- 13.01
- 买价
- 13.31
- 最低价
- 13.01
- 最高价
- 13.15
- 交易量
- 5
- 日变化
- -7.99%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- 3.01%
- 年变化
- 8.33%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值