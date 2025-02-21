Valute / MDRR
MDRR: Medalist Diversified REIT Inc
13.77 USD 0.40 (2.82%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MDRR ha avuto una variazione del -2.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.77 e ad un massimo di 13.77.
Segui le dinamiche di Medalist Diversified REIT Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDRR News
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Meta Platforms, Alibaba Group and Medalist Diversified REIT
- Top Stock Reports for NVIDIA, Meta Platforms & Alibaba
- Ex-Dividend Date Nearing for These 9 Stocks – Week of July 7, 2025 - TipRanks.com
- Medalist Diversified REIT declares $0.0675 quarterly dividend
- Medalist Diversified REIT CEO Kavanaugh buys $47 in stock
- Medalist Diversified REIT CFO purchases shares totaling $1,139
- The State Of REITs: May 2025 Edition
- The State Of REITs: February 2025 Edition
Intervallo Giornaliero
13.77 13.77
Intervallo Annuale
9.55 15.00
- Chiusura Precedente
- 14.17
- Apertura
- 13.77
- Bid
- 13.77
- Ask
- 14.07
- Minimo
- 13.77
- Massimo
- 13.77
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- -2.82%
- Variazione Mensile
- 5.92%
- Variazione Semestrale
- 9.03%
- Variazione Annuale
- 14.65%
21 settembre, domenica