MDRR: Medalist Diversified REIT Inc

13.77 USD 0.40 (2.82%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MDRR ha avuto una variazione del -2.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.77 e ad un massimo di 13.77.

Segui le dinamiche di Medalist Diversified REIT Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
13.77 13.77
Intervallo Annuale
9.55 15.00
Chiusura Precedente
14.17
Apertura
13.77
Bid
13.77
Ask
14.07
Minimo
13.77
Massimo
13.77
Volume
1
Variazione giornaliera
-2.82%
Variazione Mensile
5.92%
Variazione Semestrale
9.03%
Variazione Annuale
14.65%
21 settembre, domenica