통화 / MDRR
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MDRR: Medalist Diversified REIT Inc
13.77 USD 0.40 (2.82%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MDRR 환율이 오늘 -2.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.77이고 고가는 13.77이었습니다.
Medalist Diversified REIT Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDRR News
- The Zacks Analyst Blog Highlights NVIDIA, Meta Platforms, Alibaba Group and Medalist Diversified REIT
- Top Stock Reports for NVIDIA, Meta Platforms & Alibaba
- Ex-Dividend Date Nearing for These 9 Stocks – Week of July 7, 2025 - TipRanks.com
- Medalist Diversified REIT declares $0.0675 quarterly dividend
- Medalist Diversified REIT CEO Kavanaugh buys $47 in stock
- Medalist Diversified REIT CFO purchases shares totaling $1,139
- The State Of REITs: May 2025 Edition
- The State Of REITs: February 2025 Edition
일일 변동 비율
13.77 13.77
년간 변동
9.55 15.00
- 이전 종가
- 14.17
- 시가
- 13.77
- Bid
- 13.77
- Ask
- 14.07
- 저가
- 13.77
- 고가
- 13.77
- 볼륨
- 1
- 일일 변동
- -2.82%
- 월 변동
- 5.92%
- 6개월 변동
- 9.03%
- 년간 변동율
- 14.65%
20 9월, 토요일