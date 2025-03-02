Moedas / LRMR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
LRMR: Larimar Therapeutics Inc
4.19 USD 0.11 (2.70%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LRMR para hoje mudou para 2.70%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.13 e o mais alto foi 4.22.
Veja a dinâmica do par de moedas Larimar Therapeutics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LRMR Notícias
- Guggenheim mantém recomendação de compra para ações da Larimar Therapeutics com preço-alvo de US$ 26
- Guggenheim reiterates Buy rating on Larimar Therapeutics stock with $26 target
- 3 Best Stocks to Buy Now, 9/1/2025, According to Top Analysts - TipRanks.com
- JMP reiterates Market Outperform rating on Larimar stock ahead of data
- Larimar Therapeutics stock price target lowered to $18 at JMP
- Larimar Therapeutics stock holds Buy rating at Truist ahead of September data
- Larimar Therapeutics stock maintains Buy rating at Guggenheim ahead of key data
- Larimar Beats Q2 Loss Estimates
- Insider Activity Recap: Top Buys and Sells from Monday, August 4, 2025
- Larimar therapeutics: Deerfield funds buy $10.8m in shares
- Larimar Therapeutics stock price target lowered to $10 at Jones Trading
- Larimar Therapeutics stock falls after $60 million public offering
- Larimar Therapeutics prices public offering at $3.20 per share
- Larimar Therapeutics launches public offering of common stock
- Zacks Industry Outlook Highlights Catalyst Pharmaceuticals, Zevra Therapeutics, Theravance Biopharma, Aldeyra Therapeutics and Larimar Therapeutics
- 5 Small Drug Stocks to Buy Amid Trump's New Tariff Threats
- Larimar publishes data supporting skin FXN as surrogate endpoint for FA
- Larimar Therapeutics soars 70% after April fair value signal
- Guggenheim reiterates buy rating on Larimar stock citing FDA path clarity
- Larimar plans BLA submission for Friedreich’s ataxia drug in 2026
- Larimar Therapeutics Announces Regulatory Update Call on the Nomlabofusp Program for the Treatment of Friedreich’s Ataxia
- Larimar Therapeutics: Initiating Hold Rating With Upcoming Catalysts
- Invest In A New Biotech Bull Market With XBI And IBB (NASDAQ:IBB)
Faixa diária
4.13 4.22
Faixa anual
1.61 9.50
- Fechamento anterior
- 4.08
- Open
- 4.14
- Bid
- 4.19
- Ask
- 4.49
- Low
- 4.13
- High
- 4.22
- Volume
- 1.046 K
- Mudança diária
- 2.70%
- Mudança mensal
- 14.48%
- Mudança de 6 meses
- 100.48%
- Mudança anual
- -35.34%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh