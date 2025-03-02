Valute / LRMR
LRMR: Larimar Therapeutics Inc
4.20 USD 0.08 (1.87%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LRMR ha avuto una variazione del -1.87% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.13 e ad un massimo di 4.36.
Segui le dinamiche di Larimar Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.13 4.36
Intervallo Annuale
1.61 9.50
- Chiusura Precedente
- 4.28
- Apertura
- 4.32
- Bid
- 4.20
- Ask
- 4.50
- Minimo
- 4.13
- Massimo
- 4.36
- Volume
- 2.696 K
- Variazione giornaliera
- -1.87%
- Variazione Mensile
- 14.75%
- Variazione Semestrale
- 100.96%
- Variazione Annuale
- -35.19%
21 settembre, domenica