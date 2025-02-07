Moedas / LND
LND: Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil
3.86 USD 0.07 (1.78%)
Setor: Consumo básico Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do LND para hoje mudou para -1.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.86 e o mais alto foi 3.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LND Notícias
Faixa diária
3.86 3.99
Faixa anual
3.49 4.73
- Fechamento anterior
- 3.93
- Open
- 3.97
- Bid
- 3.86
- Ask
- 4.16
- Low
- 3.86
- High
- 3.99
- Volume
- 22
- Mudança diária
- -1.78%
- Mudança mensal
- -1.03%
- Mudança de 6 meses
- -3.50%
- Mudança anual
- -17.70%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh