LND: Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil
3.87 USD 0.03 (0.78%)
Secteur: Consommateur Défensif Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de LND a changé de 0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.84 et à un maximum de 3.93.
Suivez la dynamique Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
LND Nouvelles
- BrasilAgro Closed Its Third Year Of Operational Challenges, And Remains Unattractive (NYSE:LND)
- BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) Q4 2025
- BrasilAgro Q4 2025: Challenging Quarter, But Upside Is Attractive (NYSE:LND)
- BrasilAgro Stock: Tariffs Winner With Market-Leading Margins Dividend Yields (NYSE:LND)
- Landore reports £3.68m fundraising to advance BAM gold project
- BrasilAgro's Markets Are Improving Moderately, But The Stock Remains Uninteresting
- BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
3.84 3.93
Range Annuel
3.49 4.73
- Clôture Précédente
- 3.84
- Ouverture
- 3.92
- Bid
- 3.87
- Ask
- 4.17
- Plus Bas
- 3.84
- Plus Haut
- 3.93
- Volume
- 38
- Changement quotidien
- 0.78%
- Changement Mensuel
- -0.77%
- Changement à 6 Mois
- -3.25%
- Changement Annuel
- -17.48%
20 septembre, samedi