LND: Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil
3.93 USD 0.04 (1.03%)
Sector: Valores de Consumo Defensivo Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de LND de hoy ha cambiado un 1.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.90, mientras que el máximo ha alcanzado 3.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
LND News
- BrasilAgro Closed Its Third Year Of Operational Challenges, And Remains Unattractive (NYSE:LND)
- BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) Q4 2025
- BrasilAgro Q4 2025: Challenging Quarter, But Upside Is Attractive (NYSE:LND)
- BrasilAgro Stock: Tariffs Winner With Market-Leading Margins Dividend Yields (NYSE:LND)
- Landore reports £3.68m fundraising to advance BAM gold project
- BrasilAgro's Markets Are Improving Moderately, But The Stock Remains Uninteresting
- BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Rango diario
3.90 3.97
Rango anual
3.49 4.73
- Cierres anteriores
- 3.89
- Open
- 3.91
- Bid
- 3.93
- Ask
- 4.23
- Low
- 3.90
- High
- 3.97
- Volumen
- 21
- Cambio diario
- 1.03%
- Cambio mensual
- 0.77%
- Cambio a 6 meses
- -1.75%
- Cambio anual
- -16.20%
