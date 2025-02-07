通貨 / LND
LND: Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil
3.84 USD 0.09 (2.29%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
LNDの今日の為替レートは、-2.29%変化しました。日中、通貨は1あたり3.84の安値と3.99の高値で取引されました。
Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazilダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.84 3.99
1年のレンジ
3.49 4.73
- 以前の終値
- 3.93
- 始値
- 3.97
- 買値
- 3.84
- 買値
- 4.14
- 安値
- 3.84
- 高値
- 3.99
- 出来高
- 37
- 1日の変化
- -2.29%
- 1ヶ月の変化
- -1.54%
- 6ヶ月の変化
- -4.00%
- 1年の変化
- -18.12%
