통화 / LND
LND: Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil
3.87 USD 0.03 (0.78%)
부문: 소비방어재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
LND 환율이 오늘 0.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.84이고 고가는 3.93이었습니다.
Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
LND News
일일 변동 비율
3.84 3.93
년간 변동
3.49 4.73
- 이전 종가
- 3.84
- 시가
- 3.92
- Bid
- 3.87
- Ask
- 4.17
- 저가
- 3.84
- 고가
- 3.93
- 볼륨
- 38
- 일일 변동
- 0.78%
- 월 변동
- -0.77%
- 6개월 변동
- -3.25%
- 년간 변동율
- -17.48%
20 9월, 토요일