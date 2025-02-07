Currencies / LND
LND: Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil
3.89 USD 0.01 (0.26%)
Sector: Consumer Defensive Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
LND exchange rate has changed by -0.26% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 3.84 and at a high of 3.93.
Follow Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
Daily Range
3.84 3.93
Year Range
3.49 4.73
- Previous Close
- 3.90
- Open
- 3.93
- Bid
- 3.89
- Ask
- 4.19
- Low
- 3.84
- High
- 3.93
- Volume
- 37
- Daily Change
- -0.26%
- Month Change
- -0.26%
- 6 Months Change
- -2.75%
- Year Change
- -17.06%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%