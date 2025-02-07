Валюты / LND
LND: Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil
3.89 USD 0.01 (0.26%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс LND за сегодня изменился на -0.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.84, а максимальная — 3.93.
Следите за динамикой Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости LND
- BrasilAgro Closed Its Third Year Of Operational Challenges, And Remains Unattractive (NYSE:LND)
- BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) Q4 2025
- BrasilAgro Q4 2025: Challenging Quarter, But Upside Is Attractive (NYSE:LND)
- BrasilAgro Stock: Tariffs Winner With Market-Leading Margins Dividend Yields (NYSE:LND)
- Landore reports £3.68m fundraising to advance BAM gold project
- BrasilAgro's Markets Are Improving Moderately, But The Stock Remains Uninteresting
- BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
3.84 3.93
Годовой диапазон
3.49 4.73
- Предыдущее закрытие
- 3.90
- Open
- 3.93
- Bid
- 3.89
- Ask
- 4.19
- Low
- 3.84
- High
- 3.93
- Объем
- 37
- Дневное изменение
- -0.26%
- Месячное изменение
- -0.26%
- 6-месячное изменение
- -2.75%
- Годовое изменение
- -17.06%
