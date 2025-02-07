Währungen / LND
LND: Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil
3.88 USD 0.04 (1.04%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von LND hat sich für heute um 1.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.86 bis zu einem Hoch von 3.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LND News
Tagesspanne
3.86 3.92
Jahresspanne
3.49 4.73
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.84
- Eröffnung
- 3.92
- Bid
- 3.88
- Ask
- 4.18
- Tief
- 3.86
- Hoch
- 3.92
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- 1.04%
- Monatsänderung
- -0.51%
- 6-Monatsänderung
- -3.00%
- Jahresänderung
- -17.27%
