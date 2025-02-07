Valute / LND
LND: Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil
3.87 USD 0.03 (0.78%)
Settore: Beni di Consumo Difensivi Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio LND ha avuto una variazione del 0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.84 e ad un massimo di 3.93.
Segui le dinamiche di Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
LND News
Intervallo Giornaliero
3.84 3.93
Intervallo Annuale
3.49 4.73
- Chiusura Precedente
- 3.84
- Apertura
- 3.92
- Bid
- 3.87
- Ask
- 4.17
- Minimo
- 3.84
- Massimo
- 3.93
- Volume
- 38
- Variazione giornaliera
- 0.78%
- Variazione Mensile
- -0.77%
- Variazione Semestrale
- -3.25%
- Variazione Annuale
- -17.48%
20 settembre, sabato