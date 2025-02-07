货币 / LND
LND: Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil
3.89 USD 0.01 (0.26%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日LND汇率已更改-0.26%。当日，交易品种以低点3.84和高点3.93进行交易。
关注Brasilagro Brazilian Agric Real Estate Co Sponsored ADR (Brazil动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
LND新闻
- BrasilAgro Closed Its Third Year Of Operational Challenges, And Remains Unattractive (NYSE:LND)
- BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) Q4 2025
- BrasilAgro Q4 2025: Challenging Quarter, But Upside Is Attractive (NYSE:LND)
- BrasilAgro Stock: Tariffs Winner With Market-Leading Margins Dividend Yields (NYSE:LND)
- Landore reports £3.68m fundraising to advance BAM gold project
- BrasilAgro's Markets Are Improving Moderately, But The Stock Remains Uninteresting
- BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas (LND) Q2 2025 Earnings Call Transcript
日范围
3.84 3.93
年范围
3.49 4.73
- 前一天收盘价
- 3.90
- 开盘价
- 3.93
- 卖价
- 3.89
- 买价
- 4.19
- 最低价
- 3.84
- 最高价
- 3.93
- 交易量
- 37
- 日变化
- -0.26%
- 月变化
- -0.26%
- 6个月变化
- -2.75%
- 年变化
- -17.06%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值