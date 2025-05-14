Moedas / INTG
INTG: The Intergroup Corporation
19.51 USD 0.71 (3.78%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do INTG para hoje mudou para 3.78%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.15 e o mais alto foi 19.60.
Veja a dinâmica do par de moedas The Intergroup Corporation. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
INTG Notícias
- InterGroup recupera conformidade de listagem na Nasdaq após recuperação do valor de mercado
- InterGroup regains Nasdaq listing compliance after market value recovery
- InterGroup receives Nasdaq extension to regain compliance with market value rule
- Integral Metals Engages Geological Consultant for KAP Project Desktop Study and Resource Planning
- Intergroup Corp holds annual shareholder meeting
- Integral Metals Identifies Area of Interest at the Burntwood Project Through Advanced Geochemical Analysis
- Integral Metals Announces Preparations for Phase 2 Soil Sampling Program at the KAP Project
Faixa diária
19.15 19.60
Faixa anual
10.18 20.87
- Fechamento anterior
- 18.80
- Open
- 19.15
- Bid
- 19.51
- Ask
- 19.81
- Low
- 19.15
- High
- 19.60
- Volume
- 3
- Mudança diária
- 3.78%
- Mudança mensal
- 14.76%
- Mudança de 6 meses
- 52.54%
- Mudança anual
- 27.35%
