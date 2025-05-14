货币 / INTG
INTG: The Intergroup Corporation
19.75 USD 0.04 (0.20%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日INTG汇率已更改0.20%。当日，交易品种以低点19.75和高点20.50进行交易。
关注The Intergroup Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
INTG新闻
- InterGroup receives Nasdaq extension to regain compliance with market value rule
- Integral Metals Engages Geological Consultant for KAP Project Desktop Study and Resource Planning
- Intergroup Corp holds annual shareholder meeting
- Integral Metals Identifies Area of Interest at the Burntwood Project Through Advanced Geochemical Analysis
- Integral Metals Announces Preparations for Phase 2 Soil Sampling Program at the KAP Project
日范围
19.75 20.50
年范围
10.18 20.87
- 前一天收盘价
- 19.71
- 开盘价
- 20.50
- 卖价
- 19.75
- 买价
- 20.05
- 最低价
- 19.75
- 最高价
- 20.50
- 交易量
- 2
- 日变化
- 0.20%
- 月变化
- 16.18%
- 6个月变化
- 54.42%
- 年变化
- 28.92%
