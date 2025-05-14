Valute / INTG
INTG: The Intergroup Corporation
18.90 USD 0.61 (3.13%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio INTG ha avuto una variazione del -3.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.05 e ad un massimo di 20.00.
Segui le dinamiche di The Intergroup Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INTG News
Intervallo Giornaliero
18.05 20.00
Intervallo Annuale
10.18 20.87
- Chiusura Precedente
- 19.51
- Apertura
- 20.00
- Bid
- 18.90
- Ask
- 19.20
- Minimo
- 18.05
- Massimo
- 20.00
- Volume
- 33
- Variazione giornaliera
- -3.13%
- Variazione Mensile
- 11.18%
- Variazione Semestrale
- 47.77%
- Variazione Annuale
- 23.37%
21 settembre, domenica