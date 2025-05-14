通貨 / INTG
INTG: The Intergroup Corporation
19.51 USD 0.71 (3.78%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
INTGの今日の為替レートは、3.78%変化しました。日中、通貨は1あたり19.15の安値と19.60の高値で取引されました。
The Intergroup Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
INTG News
- インターグループ、市場価値回復によりNasdaq上場基準に再適合
- InterGroup regains Nasdaq listing compliance after market value recovery
- InterGroup receives Nasdaq extension to regain compliance with market value rule
- Integral Metals Engages Geological Consultant for KAP Project Desktop Study and Resource Planning
- Intergroup Corp holds annual shareholder meeting
- Integral Metals Identifies Area of Interest at the Burntwood Project Through Advanced Geochemical Analysis
- Integral Metals Announces Preparations for Phase 2 Soil Sampling Program at the KAP Project
1日のレンジ
19.15 19.60
1年のレンジ
10.18 20.87
- 以前の終値
- 18.80
- 始値
- 19.15
- 買値
- 19.51
- 買値
- 19.81
- 安値
- 19.15
- 高値
- 19.60
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 3.78%
- 1ヶ月の変化
- 14.76%
- 6ヶ月の変化
- 52.54%
- 1年の変化
- 27.35%
