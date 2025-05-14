통화 / INTG
INTG: The Intergroup Corporation
18.90 USD 0.61 (3.13%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
INTG 환율이 오늘 -3.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.05이고 고가는 20.00이었습니다.
The Intergroup Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INTG News
- 인터그룹, 주식 시장 가치 회복 후 나스닥 상장 요건 재충족
- InterGroup regains Nasdaq listing compliance after market value recovery
- InterGroup receives Nasdaq extension to regain compliance with market value rule
- Integral Metals Engages Geological Consultant for KAP Project Desktop Study and Resource Planning
- Intergroup Corp holds annual shareholder meeting
- Integral Metals Identifies Area of Interest at the Burntwood Project Through Advanced Geochemical Analysis
- Integral Metals Announces Preparations for Phase 2 Soil Sampling Program at the KAP Project
일일 변동 비율
18.05 20.00
년간 변동
10.18 20.87
- 이전 종가
- 19.51
- 시가
- 20.00
- Bid
- 18.90
- Ask
- 19.20
- 저가
- 18.05
- 고가
- 20.00
- 볼륨
- 33
- 일일 변동
- -3.13%
- 월 변동
- 11.18%
- 6개월 변동
- 47.77%
- 년간 변동율
- 23.37%
20 9월, 토요일