INTG: The Intergroup Corporation
19.75 USD 0.04 (0.20%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс INTG за сегодня изменился на 0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 19.75, а максимальная — 20.50.
Следите за динамикой The Intergroup Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости INTG
- InterGroup receives Nasdaq extension to regain compliance with market value rule
- Integral Metals Engages Geological Consultant for KAP Project Desktop Study and Resource Planning
- Intergroup Corp holds annual shareholder meeting
- Integral Metals Identifies Area of Interest at the Burntwood Project Through Advanced Geochemical Analysis
- Integral Metals Announces Preparations for Phase 2 Soil Sampling Program at the KAP Project
Дневной диапазон
19.75 20.50
Годовой диапазон
10.18 20.87
- Предыдущее закрытие
- 19.71
- Open
- 20.50
- Bid
- 19.75
- Ask
- 20.05
- Low
- 19.75
- High
- 20.50
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.20%
- Месячное изменение
- 16.18%
- 6-месячное изменение
- 54.42%
- Годовое изменение
- 28.92%
