Währungen / INTG
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
INTG: The Intergroup Corporation
18.75 USD 0.76 (3.90%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von INTG hat sich für heute um -3.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.05 bis zu einem Hoch von 20.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Intergroup Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
INTG News
- InterGroup erfüllt nach Marktwert-Erholung wieder NASDAQ-Listinganforderungen
- InterGroup regains Nasdaq listing compliance after market value recovery
- InterGroup receives Nasdaq extension to regain compliance with market value rule
- Integral Metals Engages Geological Consultant for KAP Project Desktop Study and Resource Planning
- Intergroup Corp holds annual shareholder meeting
- Integral Metals Identifies Area of Interest at the Burntwood Project Through Advanced Geochemical Analysis
- Integral Metals Announces Preparations for Phase 2 Soil Sampling Program at the KAP Project
Tagesspanne
18.05 20.00
Jahresspanne
10.18 20.87
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.51
- Eröffnung
- 20.00
- Bid
- 18.75
- Ask
- 19.05
- Tief
- 18.05
- Hoch
- 20.00
- Volumen
- 12
- Tagesänderung
- -3.90%
- Monatsänderung
- 10.29%
- 6-Monatsänderung
- 46.60%
- Jahresänderung
- 22.39%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K