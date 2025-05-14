FiyatlarBölümler
Dövizler / INTG
Geri dön - Hisse senetleri

INTG: The Intergroup Corporation

18.90 USD 0.61 (3.13%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

INTG fiyatı bugün -3.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 18.05 ve Yüksek fiyatı olarak 20.00 aralığında işlem gördü.

The Intergroup Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INTG haberleri

Günlük aralık
18.05 20.00
Yıllık aralık
10.18 20.87
Önceki kapanış
19.51
Açılış
20.00
Satış
18.90
Alış
19.20
Düşük
18.05
Yüksek
20.00
Hacim
33
Günlük değişim
-3.13%
Aylık değişim
11.18%
6 aylık değişim
47.77%
Yıllık değişim
23.37%
21 Eylül, Pazar