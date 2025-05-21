Moedas / IMMX
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IMMX: Immix Biopharma Inc
2.09 USD 0.13 (6.63%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IMMX para hoje mudou para 6.63%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.07 e o mais alto foi 2.19.
Veja a dinâmica do par de moedas Immix Biopharma Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMMX Notícias
- Immix Biopharma ultrapassa marco de 50% de recrutamento em estudo de amiloidose AL
- Immix Biopharma surpasses 50% enrollment milestone in AL amyloidosis trial
- Preço-alvo das ações da Immix Biopharma elevado para US$ 8 pela H.C. Wainwright
- Immix Biopharma stock price target raised to $8 from $7 at H.C. Wainwright
- Immix Biopharma receives strategic investment from Goose Capital
- ImmixBio plans to partner out CAR-T therapy for other diseases
- ImmixBio reports no neurotoxicity in CAR-T therapy for AL amyloidosis
- Immix Biopharma stock advances as H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Immix Biopharma Attends FDA CEO Forum in Washington DC
- H.C. Wainwright reaffirms Immix Biopharma stock Buy rating after trial
- immix biopharma enters at-the-market offering agreement
- Immix Biopharma reports high response rate in AL Amyloidosis trial
- Immix Biopharma stock soars to 52-week high of $2.99
- Immix Biopharma accelerates NEXICART-2 trial enrollment
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Immix Biopharma reports promising trial results for NXC-201
- Immix Biopharma to Host KOL Event to Discuss NXC-201 Clinical Data Presented at ASCO 2025 in relapsed/refractory AL Amyloidosis
Faixa diária
2.07 2.19
Faixa anual
1.26 3.20
- Fechamento anterior
- 1.96
- Open
- 2.09
- Bid
- 2.09
- Ask
- 2.39
- Low
- 2.07
- High
- 2.19
- Volume
- 405
- Mudança diária
- 6.63%
- Mudança mensal
- -5.43%
- Mudança de 6 meses
- 23.67%
- Mudança anual
- 39.33%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh