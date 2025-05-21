货币 / IMMX
IMMX: Immix Biopharma Inc
1.98 USD 0.02 (1.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IMMX汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点1.94和高点2.03进行交易。
关注Immix Biopharma Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IMMX新闻
- H.C. Wainwright将Immix Biopharma目标价从7美元上调至8美元
- Immix Biopharma stock price target raised to $8 from $7 at H.C. Wainwright
- Immix Biopharma receives strategic investment from Goose Capital
- ImmixBio plans to partner out CAR-T therapy for other diseases
- ImmixBio reports no neurotoxicity in CAR-T therapy for AL amyloidosis
- Immix Biopharma stock advances as H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Immix Biopharma Attends FDA CEO Forum in Washington DC
- H.C. Wainwright reaffirms Immix Biopharma stock Buy rating after trial
- immix biopharma enters at-the-market offering agreement
- Immix Biopharma reports high response rate in AL Amyloidosis trial
- Immix Biopharma stock soars to 52-week high of $2.99
- Immix Biopharma accelerates NEXICART-2 trial enrollment
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Immix Biopharma reports promising trial results for NXC-201
- Immix Biopharma to Host KOL Event to Discuss NXC-201 Clinical Data Presented at ASCO 2025 in relapsed/refractory AL Amyloidosis
日范围
1.94 2.03
年范围
1.26 3.20
- 前一天收盘价
- 2.00
- 开盘价
- 2.01
- 卖价
- 1.98
- 买价
- 2.28
- 最低价
- 1.94
- 最高价
- 2.03
- 交易量
- 218
- 日变化
- -1.00%
- 月变化
- -10.41%
- 6个月变化
- 17.16%
- 年变化
- 32.00%
