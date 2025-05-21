Валюты / IMMX
IMMX: Immix Biopharma Inc
2.00 USD 0.09 (4.31%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMMX за сегодня изменился на -4.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.96, а максимальная — 2.10.
Следите за динамикой Immix Biopharma Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IMMX
- H.C. Wainwright повысил целевую цену акций Immix Biopharma до $8 с $7
- Immix Biopharma stock price target raised to $8 from $7 at H.C. Wainwright
- Immix Biopharma receives strategic investment from Goose Capital
- ImmixBio plans to partner out CAR-T therapy for other diseases
- ImmixBio reports no neurotoxicity in CAR-T therapy for AL amyloidosis
- Immix Biopharma stock advances as H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Immix Biopharma Attends FDA CEO Forum in Washington DC
- H.C. Wainwright reaffirms Immix Biopharma stock Buy rating after trial
- immix biopharma enters at-the-market offering agreement
- Immix Biopharma reports high response rate in AL Amyloidosis trial
- Immix Biopharma stock soars to 52-week high of $2.99
- Immix Biopharma accelerates NEXICART-2 trial enrollment
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Immix Biopharma reports promising trial results for NXC-201
- Immix Biopharma to Host KOL Event to Discuss NXC-201 Clinical Data Presented at ASCO 2025 in relapsed/refractory AL Amyloidosis
Дневной диапазон
1.96 2.10
Годовой диапазон
1.26 3.20
- Предыдущее закрытие
- 2.09
- Open
- 2.10
- Bid
- 2.00
- Ask
- 2.30
- Low
- 1.96
- High
- 2.10
- Объем
- 306
- Дневное изменение
- -4.31%
- Месячное изменение
- -9.50%
- 6-месячное изменение
- 18.34%
- Годовое изменение
- 33.33%
