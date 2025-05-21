통화 / IMMX
IMMX: Immix Biopharma Inc
2.19 USD 0.10 (4.78%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IMMX 환율이 오늘 4.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.09이고 고가는 2.25이었습니다.
Immix Biopharma Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IMMX News
- Immix Biopharma, AL 아밀로이드증 임상시험 등록 50% 돌파
- 임믹스 바이오파마 목표 주가, H.C. Wainwright서 8달러로 상향
- Immix Biopharma receives strategic investment from Goose Capital
- ImmixBio plans to partner out CAR-T therapy for other diseases
- ImmixBio reports no neurotoxicity in CAR-T therapy for AL amyloidosis
- Immix Biopharma stock advances as H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Immix Biopharma Attends FDA CEO Forum in Washington DC
- H.C. Wainwright reaffirms Immix Biopharma stock Buy rating after trial
- immix biopharma enters at-the-market offering agreement
- Immix Biopharma reports high response rate in AL Amyloidosis trial
- Immix Biopharma stock soars to 52-week high of $2.99
- Immix Biopharma accelerates NEXICART-2 trial enrollment
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Immix Biopharma reports promising trial results for NXC-201
- Immix Biopharma to Host KOL Event to Discuss NXC-201 Clinical Data Presented at ASCO 2025 in relapsed/refractory AL Amyloidosis
일일 변동 비율
2.09 2.25
년간 변동
1.26 3.20
- 이전 종가
- 2.09
- 시가
- 2.22
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- 저가
- 2.09
- 고가
- 2.25
- 볼륨
- 515
- 일일 변동
- 4.78%
- 월 변동
- -0.90%
- 6개월 변동
- 29.59%
- 년간 변동율
- 46.00%
20 9월, 토요일