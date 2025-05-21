Devises / IMMX
IMMX: Immix Biopharma Inc
2.19 USD 0.10 (4.78%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IMMX a changé de 4.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.09 et à un maximum de 2.25.
Suivez la dynamique Immix Biopharma Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMMX Nouvelles
- Immix Biopharma dépasse le cap des 50% d’inscriptions dans l’essai sur l’amylose AL
- L’objectif de prix de l’action Immix Biopharma relevé à 8$ contre 7$ par H.C. Wainwright
- Immix Biopharma receives strategic investment from Goose Capital
- ImmixBio plans to partner out CAR-T therapy for other diseases
- ImmixBio reports no neurotoxicity in CAR-T therapy for AL amyloidosis
- Immix Biopharma stock advances as H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Immix Biopharma Attends FDA CEO Forum in Washington DC
- H.C. Wainwright reaffirms Immix Biopharma stock Buy rating after trial
- immix biopharma enters at-the-market offering agreement
- Immix Biopharma reports high response rate in AL Amyloidosis trial
- Immix Biopharma stock soars to 52-week high of $2.99
- Immix Biopharma accelerates NEXICART-2 trial enrollment
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Immix Biopharma reports promising trial results for NXC-201
- Immix Biopharma to Host KOL Event to Discuss NXC-201 Clinical Data Presented at ASCO 2025 in relapsed/refractory AL Amyloidosis
Range quotidien
2.09 2.25
Range Annuel
1.26 3.20
- Clôture Précédente
- 2.09
- Ouverture
- 2.22
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Plus Bas
- 2.09
- Plus Haut
- 2.25
- Volume
- 515
- Changement quotidien
- 4.78%
- Changement Mensuel
- -0.90%
- Changement à 6 Mois
- 29.59%
- Changement Annuel
- 46.00%
20 septembre, samedi