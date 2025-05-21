QuotazioniSezioni
IMMX
IMMX: Immix Biopharma Inc

2.19 USD 0.10 (4.78%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio IMMX ha avuto una variazione del 4.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.09 e ad un massimo di 2.25.

Segui le dinamiche di Immix Biopharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
2.09 2.25
Intervallo Annuale
1.26 3.20
Chiusura Precedente
2.09
Apertura
2.22
Bid
2.19
Ask
2.49
Minimo
2.09
Massimo
2.25
Volume
515
Variazione giornaliera
4.78%
Variazione Mensile
-0.90%
Variazione Semestrale
29.59%
Variazione Annuale
46.00%
21 settembre, domenica