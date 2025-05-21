Valute / IMMX
IMMX: Immix Biopharma Inc
2.19 USD 0.10 (4.78%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio IMMX ha avuto una variazione del 4.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.09 e ad un massimo di 2.25.
Segui le dinamiche di Immix Biopharma Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
IMMX News
- Immix Biopharma supera il 50% di arruolamento nello studio sull’amiloidosi AL
- Obiettivo di prezzo di Immix Biopharma alzato a $8 da $7 da H.C. Wainwright
- Immix Biopharma receives strategic investment from Goose Capital
- ImmixBio plans to partner out CAR-T therapy for other diseases
- ImmixBio reports no neurotoxicity in CAR-T therapy for AL amyloidosis
- Immix Biopharma stock advances as H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Immix Biopharma Attends FDA CEO Forum in Washington DC
- H.C. Wainwright reaffirms Immix Biopharma stock Buy rating after trial
- immix biopharma enters at-the-market offering agreement
- Immix Biopharma reports high response rate in AL Amyloidosis trial
- Immix Biopharma stock soars to 52-week high of $2.99
- Immix Biopharma accelerates NEXICART-2 trial enrollment
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Immix Biopharma reports promising trial results for NXC-201
- Immix Biopharma to Host KOL Event to Discuss NXC-201 Clinical Data Presented at ASCO 2025 in relapsed/refractory AL Amyloidosis
Intervallo Giornaliero
2.09 2.25
Intervallo Annuale
1.26 3.20
- Chiusura Precedente
- 2.09
- Apertura
- 2.22
- Bid
- 2.19
- Ask
- 2.49
- Minimo
- 2.09
- Massimo
- 2.25
- Volume
- 515
- Variazione giornaliera
- 4.78%
- Variazione Mensile
- -0.90%
- Variazione Semestrale
- 29.59%
- Variazione Annuale
- 46.00%
21 settembre, domenica