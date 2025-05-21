Divisas / IMMX
IMMX: Immix Biopharma Inc
1.96 USD 0.04 (2.00%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IMMX de hoy ha cambiado un -2.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.94, mientras que el máximo ha alcanzado 2.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Immix Biopharma Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IMMX News
- H.C. Wainwright eleva el precio objetivo de Immix Biopharma a 8 dólares
- H.C. Wainwright eleva precio objetivo de Immix Biopharma a $8 desde $7
- Immix Biopharma stock price target raised to $8 from $7 at H.C. Wainwright
- Immix Biopharma receives strategic investment from Goose Capital
- ImmixBio plans to partner out CAR-T therapy for other diseases
- ImmixBio reports no neurotoxicity in CAR-T therapy for AL amyloidosis
- Immix Biopharma stock advances as H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Immix Biopharma Attends FDA CEO Forum in Washington DC
- H.C. Wainwright reaffirms Immix Biopharma stock Buy rating after trial
- immix biopharma enters at-the-market offering agreement
- Immix Biopharma reports high response rate in AL Amyloidosis trial
- Immix Biopharma stock soars to 52-week high of $2.99
- Immix Biopharma accelerates NEXICART-2 trial enrollment
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Immix Biopharma reports promising trial results for NXC-201
- Immix Biopharma to Host KOL Event to Discuss NXC-201 Clinical Data Presented at ASCO 2025 in relapsed/refractory AL Amyloidosis
Rango diario
1.94 2.03
Rango anual
1.26 3.20
- Cierres anteriores
- 2.00
- Open
- 2.01
- Bid
- 1.96
- Ask
- 2.26
- Low
- 1.94
- High
- 2.03
- Volumen
- 245
- Cambio diario
- -2.00%
- Cambio mensual
- -11.31%
- Cambio a 6 meses
- 15.98%
- Cambio anual
- 30.67%
