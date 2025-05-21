通貨 / IMMX
IMMX: Immix Biopharma Inc
2.09 USD 0.13 (6.63%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IMMXの今日の為替レートは、6.63%変化しました。日中、通貨は1あたり2.07の安値と2.19の高値で取引されました。
Immix Biopharma Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IMMX News
- イミックス・バイオファーマ、ALアミロイドーシス試験で50%の登録マイルストーンを達成
- Immix Biopharma surpasses 50% enrollment milestone in AL amyloidosis trial
- H.C.ワインライト、イミックス・バイオファーマの目標株価を7ドルから8ドルに引き上げ
- Immix Biopharma stock price target raised to $8 from $7 at H.C. Wainwright
- Immix Biopharma receives strategic investment from Goose Capital
- ImmixBio plans to partner out CAR-T therapy for other diseases
- ImmixBio reports no neurotoxicity in CAR-T therapy for AL amyloidosis
- Immix Biopharma stock advances as H.C. Wainwright reiterates Buy rating
- Immix Biopharma Attends FDA CEO Forum in Washington DC
- H.C. Wainwright reaffirms Immix Biopharma stock Buy rating after trial
- immix biopharma enters at-the-market offering agreement
- Immix Biopharma reports high response rate in AL Amyloidosis trial
- Immix Biopharma stock soars to 52-week high of $2.99
- Immix Biopharma accelerates NEXICART-2 trial enrollment
- Why Intuit Shares Are Trading Higher By Over 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF), Biodexa Pharmaceuticals (NASDAQ:BDRX)
- Immix Biopharma reports promising trial results for NXC-201
- Immix Biopharma to Host KOL Event to Discuss NXC-201 Clinical Data Presented at ASCO 2025 in relapsed/refractory AL Amyloidosis
1日のレンジ
2.07 2.19
1年のレンジ
1.26 3.20
- 以前の終値
- 1.96
- 始値
- 2.09
- 買値
- 2.09
- 買値
- 2.39
- 安値
- 2.07
- 高値
- 2.19
- 出来高
- 405
- 1日の変化
- 6.63%
- 1ヶ月の変化
- -5.43%
- 6ヶ月の変化
- 23.67%
- 1年の変化
- 39.33%
