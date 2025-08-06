Moedas / IMCR
IMCR: Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares
33.00 USD 0.41 (1.23%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IMCR para hoje mudou para -1.23%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 32.40 e o mais alto foi 34.41.
Veja a dinâmica do par de moedas Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
IMCR Notícias
- H.C. Wainwright reafirma classificação de Compra para ações da Immunocore, mantém preço-alvo de US$ 100
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Immunocore stock, maintains $100 target
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Immunocore at Cantor Global Healthcare: Strategic Focus on 2026 Prospects
- Jefferies assumes coverage on Immunocore stock with Buy rating, $48 target
- Immunocore Holdings plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:IMCR)
- Immunocore Holdings plc (IMCR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IOVA Q2 Earnings Miss, Stock Down on EMA Filing Withdrawal for Amtagvi
- Nektar Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Fall Y/Y
- Intellia Q2 Loss Narrower Than Expected, Pipeline Progress in Focus
- PBYI's Q2 Earnings Beat Estimates, Nerlynx Sales Drive Revenues
- MIRM Stock Up on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raised 2025 View
- Viatris Stock Rises as Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates
- Catalyst Pharmaceuticals Q2 Earnings Beat, Firdapse Revenues Rise Y/Y
- Acadia Q2 Earnings Beat, Nuplazid & Daybue Sales Drive Revenue Growth
- Compared to Estimates, Immunocore (IMCR) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- ADMA Beats on Q2 Earnings and Revenues, Asceniv Drives Momentum
- Immunocore Holdings earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Novo Nordisk Q2 Earnings Beat, Sales Miss, GLP-1 Drugs Face US Hurdles
- HALO Stock Up on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raised 2025 View
- BEAM's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Mark
- RXRX Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Rise Y/Y, Stock Down
- Ultragenyx's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Rise Y/Y
- ESPR's Q2 Earnings & Revenues Trump Estimates, Stock Rises
Faixa diária
32.40 34.41
Faixa anual
23.15 39.32
- Fechamento anterior
- 33.41
- Open
- 33.42
- Bid
- 33.00
- Ask
- 33.30
- Low
- 32.40
- High
- 34.41
- Volume
- 141
- Mudança diária
- -1.23%
- Mudança mensal
- 2.14%
- Mudança de 6 meses
- 13.17%
- Mudança anual
- 5.23%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh