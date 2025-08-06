Divisas / IMCR
IMCR: Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares
33.41 USD 0.39 (1.15%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IMCR de hoy ha cambiado un -1.15%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 33.37, mientras que el máximo ha alcanzado 34.47.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
33.37 34.47
Rango anual
23.15 39.32
- Cierres anteriores
- 33.80
- Open
- 33.58
- Bid
- 33.41
- Ask
- 33.71
- Low
- 33.37
- High
- 34.47
- Volumen
- 1.595 K
- Cambio diario
- -1.15%
- Cambio mensual
- 3.40%
- Cambio a 6 meses
- 14.57%
- Cambio anual
- 6.54%
