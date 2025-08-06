Währungen / IMCR
IMCR: Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares
33.41 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IMCR hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.40 bis zu einem Hoch von 34.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
32.40 34.41
Jahresspanne
23.15 39.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.41
- Eröffnung
- 33.42
- Bid
- 33.41
- Ask
- 33.71
- Tief
- 32.40
- Hoch
- 34.41
- Volumen
- 986
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 3.40%
- 6-Monatsänderung
- 14.57%
- Jahresänderung
- 6.54%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K