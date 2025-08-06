KurseKategorien
Währungen / IMCR
IMCR: Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares

33.41 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IMCR hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.40 bis zu einem Hoch von 34.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
32.40 34.41
Jahresspanne
23.15 39.32
Vorheriger Schlusskurs
33.41
Eröffnung
33.42
Bid
33.41
Ask
33.71
Tief
32.40
Hoch
34.41
Volumen
986
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
3.40%
6-Monatsänderung
14.57%
Jahresänderung
6.54%
