IMCR: Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares
33.80 USD 0.62 (1.80%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IMCR за сегодня изменился на -1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.64, а максимальная — 35.09.
Следите за динамикой Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости IMCR
- H.C. Wainwright подтверждает рейтинг "Покупать" для акций Immunocore с целью $100
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Immunocore stock, maintains $100 target
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Immunocore at Cantor Global Healthcare: Strategic Focus on 2026 Prospects
- Jefferies assumes coverage on Immunocore stock with Buy rating, $48 target
- Immunocore Holdings plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:IMCR)
- Immunocore Holdings plc (IMCR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IOVA Q2 Earnings Miss, Stock Down on EMA Filing Withdrawal for Amtagvi
- Nektar Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Fall Y/Y
- Intellia Q2 Loss Narrower Than Expected, Pipeline Progress in Focus
- PBYI's Q2 Earnings Beat Estimates, Nerlynx Sales Drive Revenues
- MIRM Stock Up on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raised 2025 View
- Viatris Stock Rises as Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates
- Catalyst Pharmaceuticals Q2 Earnings Beat, Firdapse Revenues Rise Y/Y
- Acadia Q2 Earnings Beat, Nuplazid & Daybue Sales Drive Revenue Growth
- Compared to Estimates, Immunocore (IMCR) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- ADMA Beats on Q2 Earnings and Revenues, Asceniv Drives Momentum
- Immunocore Holdings earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Novo Nordisk Q2 Earnings Beat, Sales Miss, GLP-1 Drugs Face US Hurdles
- HALO Stock Up on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raised 2025 View
- BEAM's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Mark
- RXRX Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Rise Y/Y, Stock Down
- Ultragenyx's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Rise Y/Y
- ESPR's Q2 Earnings & Revenues Trump Estimates, Stock Rises
Дневной диапазон
33.64 35.09
Годовой диапазон
23.15 39.32
- Предыдущее закрытие
- 34.42
- Open
- 34.36
- Bid
- 33.80
- Ask
- 34.10
- Low
- 33.64
- High
- 35.09
- Объем
- 545
- Дневное изменение
- -1.80%
- Месячное изменение
- 4.61%
- 6-месячное изменение
- 15.91%
- Годовое изменение
- 7.78%
