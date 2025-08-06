КотировкиРазделы
IMCR: Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares

33.80 USD 0.62 (1.80%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IMCR за сегодня изменился на -1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 33.64, а максимальная — 35.09.

Следите за динамикой Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
33.64 35.09
Годовой диапазон
23.15 39.32
Предыдущее закрытие
34.42
Open
34.36
Bid
33.80
Ask
34.10
Low
33.64
High
35.09
Объем
545
Дневное изменение
-1.80%
Месячное изменение
4.61%
6-месячное изменение
15.91%
Годовое изменение
7.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.