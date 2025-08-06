货币 / IMCR
IMCR: Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares
33.78 USD 0.02 (0.06%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IMCR汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点33.45和高点34.06进行交易。
关注Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IMCR新闻
- H.C. Wainwright重申Immunocore股票买入评级，维持100美元目标价
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Immunocore stock, maintains $100 target
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Immunocore at Cantor Global Healthcare: Strategic Focus on 2026 Prospects
- Jefferies assumes coverage on Immunocore stock with Buy rating, $48 target
- Immunocore Holdings plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:IMCR)
- Immunocore Holdings plc (IMCR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IOVA Q2 Earnings Miss, Stock Down on EMA Filing Withdrawal for Amtagvi
- Nektar Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Fall Y/Y
- Intellia Q2 Loss Narrower Than Expected, Pipeline Progress in Focus
- PBYI's Q2 Earnings Beat Estimates, Nerlynx Sales Drive Revenues
- MIRM Stock Up on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raised 2025 View
- Viatris Stock Rises as Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates
- Catalyst Pharmaceuticals Q2 Earnings Beat, Firdapse Revenues Rise Y/Y
- Acadia Q2 Earnings Beat, Nuplazid & Daybue Sales Drive Revenue Growth
- Compared to Estimates, Immunocore (IMCR) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- ADMA Beats on Q2 Earnings and Revenues, Asceniv Drives Momentum
- Immunocore Holdings earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Novo Nordisk Q2 Earnings Beat, Sales Miss, GLP-1 Drugs Face US Hurdles
- HALO Stock Up on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raised 2025 View
- BEAM's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Mark
- RXRX Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Rise Y/Y, Stock Down
- Ultragenyx's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Rise Y/Y
- ESPR's Q2 Earnings & Revenues Trump Estimates, Stock Rises
日范围
33.45 34.06
年范围
23.15 39.32
- 前一天收盘价
- 33.80
- 开盘价
- 33.58
- 卖价
- 33.78
- 买价
- 34.08
- 最低价
- 33.45
- 最高价
- 34.06
- 交易量
- 278
- 日变化
- -0.06%
- 月变化
- 4.55%
- 6个月变化
- 15.84%
- 年变化
- 7.72%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值