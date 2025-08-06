Devises / IMCR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
IMCR: Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares
32.60 USD 0.81 (2.42%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IMCR a changé de -2.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 32.47 et à un maximum de 34.08.
Suivez la dynamique Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IMCR Nouvelles
- H.C. Wainwright maintient sa recommandation d’achat sur Immunocore avec un objectif de 100€
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Immunocore stock, maintains $100 target
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Immunocore at Cantor Global Healthcare: Strategic Focus on 2026 Prospects
- Jefferies assumes coverage on Immunocore stock with Buy rating, $48 target
- Immunocore Holdings plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:IMCR)
- Immunocore Holdings plc (IMCR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IOVA Q2 Earnings Miss, Stock Down on EMA Filing Withdrawal for Amtagvi
- Nektar Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Fall Y/Y
- Intellia Q2 Loss Narrower Than Expected, Pipeline Progress in Focus
- PBYI's Q2 Earnings Beat Estimates, Nerlynx Sales Drive Revenues
- MIRM Stock Up on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raised 2025 View
- Viatris Stock Rises as Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates
- Catalyst Pharmaceuticals Q2 Earnings Beat, Firdapse Revenues Rise Y/Y
- Acadia Q2 Earnings Beat, Nuplazid & Daybue Sales Drive Revenue Growth
- Compared to Estimates, Immunocore (IMCR) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- ADMA Beats on Q2 Earnings and Revenues, Asceniv Drives Momentum
- Immunocore Holdings earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Novo Nordisk Q2 Earnings Beat, Sales Miss, GLP-1 Drugs Face US Hurdles
- HALO Stock Up on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raised 2025 View
- BEAM's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Mark
- RXRX Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Rise Y/Y, Stock Down
- Ultragenyx's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Rise Y/Y
- ESPR's Q2 Earnings & Revenues Trump Estimates, Stock Rises
Range quotidien
32.47 34.08
Range Annuel
23.15 39.32
- Clôture Précédente
- 33.41
- Ouverture
- 33.83
- Bid
- 32.60
- Ask
- 32.90
- Plus Bas
- 32.47
- Plus Haut
- 34.08
- Volume
- 340
- Changement quotidien
- -2.42%
- Changement Mensuel
- 0.90%
- Changement à 6 Mois
- 11.80%
- Changement Annuel
- 3.95%
20 septembre, samedi