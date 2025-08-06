通貨 / IMCR
IMCR: Immunocore Holdings plc - American Depositary Shares
33.41 USD 0.00 (0.00%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IMCRの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり32.40の安値と34.41の高値で取引されました。
Immunocore Holdings plc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
IMCR News
- H.C. ワインライト、イムノコア株に対する「買い」評価を再確認、目標価格100ドルを維持
- H.C. Wainwright reaffirms Buy rating on Immunocore stock, maintains $100 target
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Immunocore at Cantor Global Healthcare: Strategic Focus on 2026 Prospects
- Jefferies assumes coverage on Immunocore stock with Buy rating, $48 target
- Immunocore Holdings plc 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:IMCR)
- Immunocore Holdings plc (IMCR) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- IOVA Q2 Earnings Miss, Stock Down on EMA Filing Withdrawal for Amtagvi
- Nektar Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Fall Y/Y
- Intellia Q2 Loss Narrower Than Expected, Pipeline Progress in Focus
- PBYI's Q2 Earnings Beat Estimates, Nerlynx Sales Drive Revenues
- MIRM Stock Up on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raised 2025 View
- Viatris Stock Rises as Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates
- Catalyst Pharmaceuticals Q2 Earnings Beat, Firdapse Revenues Rise Y/Y
- Acadia Q2 Earnings Beat, Nuplazid & Daybue Sales Drive Revenue Growth
- Compared to Estimates, Immunocore (IMCR) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- ADMA Beats on Q2 Earnings and Revenues, Asceniv Drives Momentum
- Immunocore Holdings earnings missed by $0.02, revenue topped estimates
- Novo Nordisk Q2 Earnings Beat, Sales Miss, GLP-1 Drugs Face US Hurdles
- HALO Stock Up on Q2 Earnings and Revenue Beat, Raised 2025 View
- BEAM's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Miss Mark
- RXRX Q2 Loss Wider Than Expected, Revenues Rise Y/Y, Stock Down
- Ultragenyx's Q2 Loss Narrower Than Expected, Revenues Rise Y/Y
- ESPR's Q2 Earnings & Revenues Trump Estimates, Stock Rises
1日のレンジ
32.40 34.41
1年のレンジ
23.15 39.32
- 以前の終値
- 33.41
- 始値
- 33.42
- 買値
- 33.41
- 買値
- 33.71
- 安値
- 32.40
- 高値
- 34.41
- 出来高
- 986
- 1日の変化
- 0.00%
- 1ヶ月の変化
- 3.40%
- 6ヶ月の変化
- 14.57%
- 1年の変化
- 6.54%
