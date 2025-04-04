Moedas / IIIN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IIIN: Insteel Industries Inc
38.76 USD 0.54 (1.41%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do IIIN para hoje mudou para 1.41%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 37.88 e o mais alto foi 39.07.
Veja a dinâmica do par de moedas Insteel Industries Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IIIN Notícias
- Is Insteel Industries (IIIN) Stock Outpacing Its Industrial Products Peers This Year?
- Insteel Industries declares $0.03 quarterly dividend
- New Strong Buy Stocks for July 23rd
- Are Industrial Products Stocks Lagging DMC Global (BOOM) This Year?
- Insteel Industries Q3 2025 slides: revenue recovery continues amid strong margins
- Insteel Industries Fiscal Q3 Profit Jumps
- Insteel Industries, Inc. (IIIN) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Insteel (IIIN) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Insteel Industries Q3 2025 earnings beat expectations
- Insteel Industries beats expectations as revenue jumps 23.4%
- Insteel Industries earnings beat by $0.09, revenue topped estimates
- Netflix, Interactive Brokers, Travelers set to report Thursday
- Kaiser Profit Popped 132% Last Quarter; Its Stock Is Up 59% In 3 Months
- Insteel Industries Announces Third Quarter 2025 Conference Call
- Insteel Industries Announces NCDOL Safety Achievement Award for Mount Airy Facility
- Insteel Industries: Growth Catalysts And Margin Tailwinds Appear Priced In (NYSE:IIIN)
- Insteel Industries Declares Quarterly Cash Dividend
- Top 2 Industrials Stocks That May Fall Off A Cliff This Quarter - Insteel Indus (NYSE:IIIN), Huntington Ingalls Indus (NYSE:HII)
- Insteel Industries, Inc. (IIIN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Insteel Industries, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:IIIN)
- uniQure, Hertz Global, Eli Lilly And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - Avis Budget Gr (NASDAQ:CAR), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- Guess, Tesla, Nvidia And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Why Sangamo Therapeutics Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Compass Minerals Intl (NYSE:CMP), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
Faixa diária
37.88 39.07
Faixa anual
22.49 41.64
- Fechamento anterior
- 38.22
- Open
- 37.88
- Bid
- 38.76
- Ask
- 39.06
- Low
- 37.88
- High
- 39.07
- Volume
- 43
- Mudança diária
- 1.41%
- Mudança mensal
- 2.46%
- Mudança de 6 meses
- 48.56%
- Mudança anual
- 25.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh